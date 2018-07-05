Makedonya Meclisindeki olaylar

Makedonya Meclisinde geçtiğimiz yıl Nisan ayında meydana gelen olaylar sırasında "Arnavutlar için İttifak" lideri ve milletvekili Ziyadin Sela'yı "öldürmeye teşebbüs" davasında 7 sanık hakkında karar verildi.

Üsküp Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 sanıktan biri 13 yıl 6 ay, ikisi 13 yıl, dördü ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce görülen davada ise bir sanık 3 yıl, diğeri 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, bir kişi de yetersiz delil nedeniyle berat etmişti.

Hakim Slavica Andreevska sanıkların Sela'yı öldürmeye teşebbüs ettiklerini söyledi.

Sanıkların davayı temyize götürme haklarının bulunduğu ifade edildi.

- Makedonya Meclisi'ndeki olaylar

Mecliste geçtiğimiz yıl 27 Nisan'da yapılan oturumda İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ve Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki taraflar arasında gerginlik yaşanmış, yeni meclis başkanının seçilmesine yönelik planlanan oturum ertelenmişti.

Oturum ertelenmesine rağmen mecliste çoğunluğu elinde bulunduran SDSM öncülüğündeki siyasi partiler, Arnavut Partisi Demokratik Bütünleşme Birliğinden (BDİ) Talat Caferi'yi Meclis Başkanı seçmişti.

"Ortak bir Makedonya İçin” adlı sivil toplum örgütü yanlısı protestocular, Caferi'nin Meclis Başkanı seçilmesinin ardından meclis önünde toplanırken, bir grup, binaya girerek aralarında Ziyadin Sela'nın da bulunduğu bazı milletvekilleri ile basın mensuplarını rehin alıp darp etmişti.

Olaylarda, aralarında milletvekili, polis ve basın mensuplarının da bulunduğu 100'e yakın kişi yaralanmıştı.

