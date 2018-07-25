HABER

Makedonya ve Arnavutluk'tan Yunanistan'a mali yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

Makedonya ve Arnavutluk, yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a 100 biner avro yardım gönderme kararı aldı

ÜSKÜP/TİRAN (AA) - Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında en az 81 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarının ardından Makedonya ve Arnavutluk bu ülkeye yardım gönderilmesi kararı aldı.

Makedonya Hükümet Sözcüsü Mile Boşnyakovski, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Yunanistan'a yangınlar ile mücadelede kullanılmak üzere 6 milyon denar (yaklaşık 100 bin avro) değerinde mali yardım gönderilmesi kararını aldığını aktardı.

Yangınlara ilişkin gelişmeleri günlük olarak takip edecek Koordinasyon Grubu oluşturulacağını belirten Boşnyakovski, Yunan kurumları ve Atina şehir yönetimiyle mutabakat içerisinde insani yardımların koordine edileceğini söyledi.

Boşnyakovski ayrıca, doğal afetler ile mücadele eden Japonya'ya da 6 milyon denarlık mali yardım gönderilmesi kararı alındığını kaydetti.

Diğer yandan Arnavutluk da yangınların neden olduğu zararın sonuçlarını hafifletmek için Yunanistan'a 100 bin avroluk mali yardım yapılması kararı aldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk hükümetinin "kardeşleri ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için" mali yardım kararını aldıklarını duyurdu.

- Liderlerden dayanışma

Öte yandan Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos'a gönderdiği taziye mesajında, Atina ve çevresini etkisi altına alan yangınları ve verdiği hasarları "kaygı ve endişe" ile izlediğini ifade etti.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Meta, "Bu zor zamanlarda ben ve Arnavut halkı sizin, Atina sakinlerinin ve tüm Yunanistan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova'nın yardıma hazır olduğunu belirterek, "Kurbanlar hakkındaki bulgular korkunç ancak itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinin kahramanlık haberleri yüreklendirici." ifadelerine yer verdi.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de "Yunanistan'daki dostlarımız ve komşularımıza tam destek ve dayanışmamızı ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladıTBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı
Üçüzleri olan çifte başkan desteğiÜçüzleri olan çifte başkan desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Makedonya yangın Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni İbrahim Er Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcısı oldu

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Rafet El Roman fena yakalandı

Rafet El Roman fena yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

Eskort kızla ilişkiye girdi, 'memnun kalmadım' diye parasını geri aldı!

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak 'Meral Akşener' tweeti

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

OHAL sonrası terörle mücadele yasası Meclis'te kabul edildi!

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İstanbul’da yoğun yağış! Metro seferleri durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.