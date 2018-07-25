Makedonya ve Arnavutluk'tan Yunanistan'a mali yardım

ÜSKÜP/TİRAN (AA) - Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında en az 81 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarının ardından Makedonya ve Arnavutluk bu ülkeye yardım gönderilmesi kararı aldı.

Makedonya Hükümet Sözcüsü Mile Boşnyakovski, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Yunanistan'a yangınlar ile mücadelede kullanılmak üzere 6 milyon denar (yaklaşık 100 bin avro) değerinde mali yardım gönderilmesi kararını aldığını aktardı.

Yangınlara ilişkin gelişmeleri günlük olarak takip edecek Koordinasyon Grubu oluşturulacağını belirten Boşnyakovski, Yunan kurumları ve Atina şehir yönetimiyle mutabakat içerisinde insani yardımların koordine edileceğini söyledi.

Boşnyakovski ayrıca, doğal afetler ile mücadele eden Japonya'ya da 6 milyon denarlık mali yardım gönderilmesi kararı alındığını kaydetti.

Diğer yandan Arnavutluk da yangınların neden olduğu zararın sonuçlarını hafifletmek için Yunanistan'a 100 bin avroluk mali yardım yapılması kararı aldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk hükümetinin "kardeşleri ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için" mali yardım kararını aldıklarını duyurdu.