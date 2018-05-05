VALANDOVA (AA) - Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde "27. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri" başladı.

Çalıklı köyünde düzenlenen şenliğin açılış törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov ile milletvekillerinin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Başbakan Zaev, törende yaptığı konuşmada, hıdırellezin mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

Hıdırellezin, Makedonya'nın farklı gelenekleri, renkleri ve lezzetlerinin karışımı olduğunu, bunun da "küçük Avrupa"yı temsil ettiğini dile getiren Zaev, üyelik hedeflerindeki Avrupa Birliği (AB) ile bunu paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

"AB ve tüm dünyaya değer katacağız." diyen Zaev, festivalin geçen yıl UNESCO’nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"ne girdiğini hatırlatarak, Makedonya’da ilk kez hıdırellezin UNESCO himayesinde düzenlediğini ifade etti.

Çalıklı'nın, dünyadaki ortak kültür noktası olduğuna işaret eden Zaev, "Çalıklı’daki Uluslararası Bahar Şenlikleri'nin ortak organizasyonu, Makedonya ile Türkiye arasındaki kültürel iş birliğinin derinleştirilmesi mesajını vermekte. Bu, bizim büyük dostluğumuzun kanıtıdır." diye konuştu.