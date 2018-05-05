VALANDOVA (AA) - Makedonya'nın güneydoğusundaki Valandova şehrinde "27. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri" başladı.
Çalıklı köyünde düzenlenen şenliğin açılış törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, Valandova Belediye Başkanı Pero Kostadinov ile milletvekillerinin yanı sıra Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Başbakan Zaev, törende yaptığı konuşmada, hıdırellezin mutluluk ve bereket getirmesini diledi.
Hıdırellezin, Makedonya'nın farklı gelenekleri, renkleri ve lezzetlerinin karışımı olduğunu, bunun da "küçük Avrupa"yı temsil ettiğini dile getiren Zaev, üyelik hedeflerindeki Avrupa Birliği (AB) ile bunu paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.
"AB ve tüm dünyaya değer katacağız." diyen Zaev, festivalin geçen yıl UNESCO’nun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi"ne girdiğini hatırlatarak, Makedonya’da ilk kez hıdırellezin UNESCO himayesinde düzenlediğini ifade etti.
Çalıklı'nın, dünyadaki ortak kültür noktası olduğuna işaret eden Zaev, "Çalıklı’daki Uluslararası Bahar Şenlikleri'nin ortak organizasyonu, Makedonya ile Türkiye arasındaki kültürel iş birliğinin derinleştirilmesi mesajını vermekte. Bu, bizim büyük dostluğumuzun kanıtıdır." diye konuştu.
Bahar Şenlikleri'nin UNESCO’nun listesine girmesinde katkısı olan herkese teşekkür eden Zaev, Türkçe ve Makedonca "Hıdırellez kutlu olsun." dedi.
Kültür Bakanı Alagyozovski de UNESCO listesine girmesinin ardından "eşsiz" olarak nitelediği festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye ile gerçekleştirdikleri etkinliğin bölgesel iş birliğinin ve kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için doğru bir yol haritası sunduğunu kaydeden Alagyozovski, "Daha az sayıdaki toplulukların kültürü, Makedonya'nın büyük zenginliğidir. Bu, saygı ve ilgiyi hak ediyor." diye konuştu.
- "Hıdırellez, kimliğimizin bir parçası"
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Metin Ekici de Türkiye'nin dört bir yanından Makedonyalılara halkın selamlarını iletti.
Türkiye ile Makedonya’nın ortak çabaları sonucunda Hıdırellez geleneğinin Kasım 2017’de UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne girdiğini anımsatan Ekici, "Hıdırellez, bizim kültürel mirasımızın ve kimliğimizin bir parçasıdır. Biz bu kimliğimizin bir parçası, dışavurumu olan hıdırellezi korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve her daim daha yukarıya çıkartarak bu geleneği korumak üzere dünyaya bir söz vermiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Şenlik kapsamında hıdırellez sergisi açıldı.
Balkan ülkeleri ve Türkiye'den gelen halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı şenlikte yağlı güreş oyunları görsel şölen oluşturdu.
Makedonya Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun desteklediği hıdırellez şenliği, 7 Mayıs'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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