Makedonya'da Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali sona erdi

Makedonya'nın birçok şehrinde farklı etkinliklerle 4 Mayıs tarihinden bu yana devam eden 27. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin kapanışında, "23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu" ve konser gerçekleştirildi.
Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Ankara Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu (HKAK) ve Hıdırellez Bahar Şenlikleri Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu'na" başta Türkiye olmak üzere Makedonya, Kosova ve İran’dan bilim adamları, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
Sempozyum Başkanı Selami Tahir, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez Bahar Şenliklerinin düzenlenmesinde yıllardır desteğini esirgemeyen Makedonya ve Türkiye’nin kültür bakanlıkları ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “Sempozyum ve dahilinde oldukları şenliklerin bir dünya etkinliğine dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu başarıların sonu olmamalı. Yeni başarılara ulaşmamız için bir sıçrama tahtası veya enerji tamamlama, yenileme aşaması olmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı İrfan Ünver Nasrattınoğlu da başlarda yerel düzeyde yapılırken son yıllarda uluslararası seviyeye çıkarılan Türk Kültürü Sempozyumu'na 23 yıl içerisinde yaklaşık 500 bilim adamı ile uzmanın katıldığını ve yapılan bazı sunumların kitaplaştırıldığını söyledi.
Nasrattınoğlu, “Bu etkinliğin burada yapılması çok önemli. Yani Balkan Türklüğü açısından çok önemli. Balkanlar'da Türk kültürünün varlığı ve hala güçlü bir şekilde yaşatıldığı ortaya konuluyor.” şeklinde konuştu.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ise Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali’nin UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine dahil edilmesinin önemine değinerek, şunları kaydetti:
“Makedonya’da şu ana kadar UNESCO’nun Somut Olmayan Kültür Mirası değerleri çerçevesinde 5 eser var. Bu 5 eserden biri Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali’dir ve zannedersem tek Türk eseridir. Dolayısıyla bu bizim için, Makedonya, Rumeli ve Balkan Türkleri açısından son derece önemli bir olgudur.”
Türkiye, Makedonya, Kosova ve İran’dan gelen yaklaşık 20 kişi gün içerisinde düzenlenen 3 oturumda sunumlarını gerçekleştirdi.
Ayrıca sempozyum öncesi, farklı resim ve el sanatları eserlerinin yer aldığı sergi de açıldı.
- Konser
Öte yandan Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapanış programı çerçevesinde başkent Üsküp'te konser düzenlendi.
Yerel halkın ilgi gösterdiği konserde, Türkiye'den gelen TRT ses ve saz sanatçıları ile yerel folklor ekipleri sahne aldı.
27 yıl önce Doğu Makedonya’daki Çalıklı köyünde başlayan Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapsamında dünyanın birçok ülkesinden katılımcılarıyla pehlivan güreşleri, folklor oyunları, değişik halk oyunları, konserler, bilimsel sempozyumlar ve konferanslar düzenleniyor.
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