Makedonya'da Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali sona erdi

Makedonya'nın birçok şehrinde farklı etkinliklerle 4 Mayıs tarihinden bu yana devam eden 27. Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali'nin kapanışında, "23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu" ve konser gerçekleştirildi.

Makedonya'nın Gostivar şehrindeki Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Ankara Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu (HKAK) ve Hıdırellez Bahar Şenlikleri Derneğinin ortaklaşa düzenlediği "23. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu'na" başta Türkiye olmak üzere Makedonya, Kosova ve İran’dan bilim adamları, uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Sempozyum Başkanı Selami Tahir, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez Bahar Şenliklerinin düzenlenmesinde yıllardır desteğini esirgemeyen Makedonya ve Türkiye’nin kültür bakanlıkları ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “Sempozyum ve dahilinde oldukları şenliklerin bir dünya etkinliğine dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki bu başarıların sonu olmamalı. Yeni başarılara ulaşmamız için bir sıçrama tahtası veya enerji tamamlama, yenileme aşaması olmalıdır.” ifadelerini kullandı.