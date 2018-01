Makedonya'da İran Film Haftası başladı

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te İran Film Haftası başladı.

"Makedonya Sinemaları" salonunda İran İslam Cumhuriyeti'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından düzenlenen açılışa İran'ın Üsküp Büyükelçisi Hossain Karimi, farklı ülkelerin büyükelçilik temsilcileri ile sinemaseverler katıldı.

Büyükelçi Karimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Makedonya'da İran Film Haftası'nı düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Makedon ile İran halkının benzer tarihi ve kültürel köklere sahip olduğunu vurgulayan Karimi, İranlıların Makedon kültürü ve medeniyetine, Makedonların da İran kültür ve sanatına ilgi duyduğunu anlattı.

İran sinemasının dünyaya yeni bir film yapım tarzı sunduğuna işaret eden Karimi, "Bu tarz dünya çapındaki film tutkunları tarafından kabul gördü ve sevildi. Film haftasının düzenlenmesiyle Makedonyalıların da İran filmi ile daha fazla tanışmasını ve bu filmlerden faydalanmalarını umuyoruz." dedi.

27 Ocak'a kadar sürecek film haftası kapsamında, Kamal Tabrizi'nin yönetmenliğindeki "Sweet Taste of Imagination" (Hayal gücünün Tatlı Lezzeti), Davoud Bidel'in yönetmenliğindeki "Once, Love and Betrayal" (Bir Zamanlar, Aşk ve İhanet), Maziar Miri'nin yönetmenliğindeki "The Painting Pool" (Resim Havuzu), Ehsan Abdipour'un yönetmenliğindeki "All Alone" (Yapayalnız) ve Reza Mirkarimi'nin yönetimindeki "A Cube of Sugar" (Bir Küp Şeker) ve "So Close, So Far" (Çok Yakın, Çok Uzak) filmleri gösterilecek.

