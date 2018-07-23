Mevcut muhalefet yönetiminin Makedonya'yı rehin almasına izin vermeyeceklerini kaydeden Zaev, "İlerlemiş ve Avrupalı bir Makedonya'dan yanayız. Kimse bizi durduramayacak. Devlet Seçim Komisyonu olacak, referandum olacak ve vatandaşların iradesi kazanacak." diye konuştu.

Mickoski'nin, Devlet Seçim Komisyonu (DİK) üyelerinin seçilmesi ve geçici hükümet yönündeki isteklerini, vatandaşları referanduma davet etme şartıyla kabul ettirdiğini aktaran Zaev, muhalefet liderinin boykot ve AB ile NATO umutlarını yıkmayı tercih ettiğini söyledi.

SDSM Genel Başkanı ve Başbakan Zoran Zaev, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Makedon muhalefet partisi VMRO-DPMNE Genel Başkanı Hristijan Mickoski'nin müzakereleri engellediğini savundu.

Başkent Üsküp'teki Milletvekili Kulübünde gerçekleşen toplantıya, hükümeti temsilen Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ile Arnavut Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) ve muhalefeti temsilen İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ile BESA Hareketinin muhalefet kanadı temsilcileri katıldı.

Makedonya'da hükümet ve muhalefet partileri arasında gerçekleşen toplantıların üçüncü turunda, Yunanistan ile varılan "isim anlaşmasına" yönelik referandum düzenlenmesi konusunda uzlaşma sağlanamadı.

Mickoski de anlaşmaya varamamalarının sebebinin referandum sorusunun oluşturulamaması olduğunu ifade ederek, referandumun başarılı olması için yüzde 50'nin üzerinde katılım ve katılanların yarısından fazlasının olumlu cevap vermeleri gerektiğini belirtti.

Mickoski, "Bizim tutumumuz açıktır ve bu partimizin tutumudur. Referandum sorusu tek anlamlı olmalı. Bu referandum yasası ve anayasa tarafından da belirlenmiştir." dedi.

BDİ Genel Başkanı Ali Ahmeti de bugünkü toplantının ilk bölümünün olumlu geçtiğini ancak ikinci kısmının hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Devlet çıkarlarının, parti çıkarlarının önüne konulması çağrısında bulunan Ahmeti, "Bu durumda muhalefetin devletin çıkarlarına öncelik vermesi gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

BESA Hareketinin muhalefet kanadı Genel Başkanı Bilal Kasami ise hükümetin genel seçimler öncesi geçici hükümet ve siyasi partilerin finanse edilmesi yönündeki iradesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tüm partiler referandumun başarılı olması için çalışmalıdır." dedi.