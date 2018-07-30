Makedonya Meclisi, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin istişari referandumunun 30 Eylül'de düzenlenmesi kararı aldı.

Meclisteki bugün düzenlenen oturumda, iki ülke arasındaki isim sorununu çözen anlaşmaya ilişkin referandum düzenlenmesi için oylama yapıldı.

Oylamada, 120 koltuklu meclisten 68 milletvekili referandumun düzenlenmesi lehine oy kullanırken, hiçbir milletvekili "hayır" ya da "çekimser" oy kullanmadı. 52 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı Talat Caferi, referandum sorusunun "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek AB ve NATO üyeliğine var mısınız?" şeklinde olacağını açıkladı.

Bu anlaşmaya karşı çıkan muhalefet partisi İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekilleri ise referandum sorusunun kesinleştirilmemiş, çok anlamlı ve vatandaşlar için manipülatif olduğu gerekçesiyle salonu terk ederek oylamaya katılmadı.

Ayrıca, Arnavutlar İçin İttifak Partisi Başkanı Ziyadin Sela, Arnavutça'nın bu anlaşmada resmi dil olarak geçmediğinden referandumun gerekli olmadığını ifade etti.