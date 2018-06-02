Makedonya'da kabine revizyonu

Makedonya meclisinde, hükümetin yeniden planlanması kapsamında öngörülen kabine revizyonu gerçekleşti.

Dün gece geç saatlere kadar süren oturumun sonunda 4 yeni bakan ve bakan yardımcıları oylandı.

Oylama sonucunda Renata Deskoska Adalet Bakanlığına, Asaf Ademi Kültür Bakanlığına, Arber Ademi Eğitim ve Bilim Bakanlığına, Bardhyl Dauti ise Devlet Bakanlığına getirildi.

Meclis oturumunda ayrıca Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Gönül Bayraktar Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığına getirilirken, Andrey Jernovski Dışişleri Bakan Yardımcılığına, Sadik Beqiri Ulaşım ve Haberleşme Bakan Yardımcılığına, Asim Musa Sağlık Bakan Yardımcılığına seçildi.

Oturumda daha önce adayların tanıtımını yapan Başbakan Zoran Zaev, hükümetin birinci yıl dönümünde ülkenin derin bir siyasi krizi geride bıraktığını vurgulayarak, "Makedonya, izole edilmiş ve siyasi gerginliklerin olduğu bir ülkeden NATO üyeliğine çok yakın ve AB müzakereleri tarihine çok yaklaşan ülkeye dönüştü." dedi.

Yeni bakan ve bakan yardımcılarının göreve getirilmesiyle BESA Hareketi, Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) ve Romanlar Birliği geniş hükümet koalisyonunun parçası oldu.

