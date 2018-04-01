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Makedonya'da nevruz etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: - "Sadece Ankara'nın güvenliği için değil, bütün başkentlerin güvenliği için PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ediyoruz" - "Stratejik dostlarımız, müttefiklerimiz bu küresel teröre karşı verdiğimiz mücadelede ay yıldızın yanında olsunlar çünkü öyle olursa meşru olanın yanında olmuş olurlar"

GOSTİVAR (AA) - Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar kentinde Nevruz Bayramı dolayısıyla "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" konseri düzenlendi.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle düzenlenen konsere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bazı milletvekilleri ve ülkedeki Türk kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tataristan, Gagavuzya, Yakutistan ve Sibirya'dan gelen TÜRKSOY sanatçıları, konser ve halk dansları gösterisiyle Gostivarlılara sanat şöleni sundu.

- "Bütün başkentlerin güvenliği için terör örgütleriyle mücadele ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, yaptığı konuşmada, Müslüman coğrafyalarda savaşlar çıktığını, Suriye ve Irak’ın yerle bir edildiğini ve yıkıntılar arasından çocuk cesetlerinin çıkarıldığını söyledi.

Terörün küresel boyut kazandığına dikkati çeken Topçu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde terörle mücadele ettiğini kaydetti.

Topçu, "Sadece Ankara'nın güvenliği için değil, bütün başkentlerin güvenliği için PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Stratejik dostlarımız, müttefiklerimiz bu küresel teröre karşı verdiğimiz mücadelede ay yıldızın yanında olsunlar çünkü öyle olursa meşru olanın yanında olmuş olurlar." diye konuştu.

Ankara'nın güvenliği için Kosova’da, Arnavutluk’ta, Makedonya’da ve Bulgaristan’da var olacaklarını kaydeden Topçu, "Bu terör örgütleri nereye saklanırsa saklansınlar, nereye kaçarsalar kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi inlerine gireceğiz. Bulduğumuz yerde bunları tekne kazır gibi kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Türkiye’nin Makedonya’nın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olduğunu hatırlatan Topçu, iki ülke arasındaki ilişkilerin üst seviyede olduğunu vurguladı.

Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim görüşmelerine de değinen Topçu, sorunun iki devlet arasında barış içinde çözülmesini umduklarını belirtti.

Büyükelçi Kara da baharın müjdecisi nevruz vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kara, "Nevruz, tabiata duyulan sevgi ve hoşgörünün, halklar arasında barış ve kardeşliğin simgesidir. Bu duygularla soydaşlarımızın ve tüm Makedonya vatandaşı dostlarımızın huzur, mutluluk, refah, bolluk ve bereket içinde bir arada yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaseinov da davetlilerin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Bu bayram yeniden uyanış, direnişin, birlik ve beraberliğin iç içe geçmiş, vücut bulmuş halidir. Her gününüz nevruz gibi aydınlık, nevruz gibi renkli ve bereketli olsun." şeklinde konuştu.

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bayram Gostivar Makedonya Nevruz terörizme karşı ortak mücadele TÜRKSOY

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