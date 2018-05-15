Makedonya'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan 20 kişiye sertifikaları verildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker, Enstitünün başkent Üsküp'teki merkezinde düzenlenen törende, yaptığı açıklamada, Makedonya ile Türkiye ilişkilerinin asırlara dayanan ortak geçmişi bulunduğuna dikkati çekerek, bu devri anlamak için Osmanlı Türkçesi devrinin çok iyi bilinmesi ve anlaşılması gerektiğini söyledi.

Başta Üsküp olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde bulunan İştip'te de başlangıç ve orta seviye Osmanlıca kursları düzenlediklerini dile getiren Şeker, "Bu kurslarla Makedonya-Türkiye ilişkilerinin doğru ve gerçek bir zemine oturmasını, iki kültürün dilini, kültürünü, sanatını, tarihini gerçeklerden hareketle araştırılmasını sağlanacağını düşünüyoruz. Umarım Makedonya-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine, zenginleştirilmesine bu kurslar vesile olur." diye konuştu.

Osmanlıca kurslarının geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana devam ettiğini, Üsküp ve İştip'te yaklaşık 30'ar kişinin kurslara katıldığını aktaran Şeker, Makedonya Devlet Arşivleri, Makedonya Milli Kütüphanesi, Makedonya Milli Tarih Enstitüsü tarafından enstitüye Osmanlıca kursu düzenlemeleri yönünde talepler aldıklarını kaydetti.