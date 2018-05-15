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Makedonya'da Osmanlıca kursuna katılanlara sertifika

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:17 | Son Güncelleme

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Osmanlıca kursuna katılan öğrencilere sertifikaları dağıtıldı

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünce Osmanlıca kursunu başarıyla tamamlayan 20 kişiye sertifikaları verildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker, Enstitünün başkent Üsküp'teki merkezinde düzenlenen törende, yaptığı açıklamada, Makedonya ile Türkiye ilişkilerinin asırlara dayanan ortak geçmişi bulunduğuna dikkati çekerek, bu devri anlamak için Osmanlı Türkçesi devrinin çok iyi bilinmesi ve anlaşılması gerektiğini söyledi.

Başta Üsküp olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde bulunan İştip'te de başlangıç ve orta seviye Osmanlıca kursları düzenlediklerini dile getiren Şeker, "Bu kurslarla Makedonya-Türkiye ilişkilerinin doğru ve gerçek bir zemine oturmasını, iki kültürün dilini, kültürünü, sanatını, tarihini gerçeklerden hareketle araştırılmasını sağlanacağını düşünüyoruz. Umarım Makedonya-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesine, zenginleştirilmesine bu kurslar vesile olur." diye konuştu.

Osmanlıca kurslarının geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana devam ettiğini, Üsküp ve İştip'te yaklaşık 30'ar kişinin kurslara katıldığını aktaran Şeker, Makedonya Devlet Arşivleri, Makedonya Milli Kütüphanesi, Makedonya Milli Tarih Enstitüsü tarafından enstitüye Osmanlıca kursu düzenlemeleri yönünde talepler aldıklarını kaydetti.

Yunus Emre Enstitüsü Türkoloji projesi kapsamında Kalkandelen Devlet Üniversitesi Türk Dili bölümünde ve enstitü bünyesinde Osmanlı Türkçesi dersleri veren Dr. Mehmet Gedizli de Osmanlıca'nın bölgede tarihi dönemlerinin anlaşılması bakımından önemli bir araç olduğunu söyledi.

Makedonya ve Balkanlardaki arşivlerde Osmanlıca belgelerin bulunduğunu anımsatan Gedizli, "Bunları bölge insanı merak ediyor. Kendi tarihini, kültürünü, sanatını ve geçmişi araştırırken merak ediyor. Özellikle gençler bize bu yönde talepte bulundular. Biz de bu talebe karşılık vermeye çalıştık. Çok güzel, verimli bir dönem geçirdik." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Sevim Purellku da tarih öğrencisi olduğunu, Osmanlıca birçok belgenin bulunduğunu ve bu yüzden bu kursa katıldığını belirtti.

Bir başka kursiyer Nikola Kirik ise tarih alanında yüksek lisans yaptığını, gelecekte Osmanlı dönemini araştırmak istediği için Osmanlıca kursunu tercih ettiğini söyledi.

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