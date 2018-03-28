Makedonya'da Türk bayrağı saldırısına tepki

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ve Makedonya’daki Türk toplumu, ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Türk bayrağına saldırının görüntülerinin Facebook’ta dün yayınlanmasının ardından, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara olayı kınadı.

Büyükelçi Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kalkandelen'de vuku bulduğu iddia edilen ve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Türk bayrağına karşı gerçekleştirilen çirkin saldırı girişimini sosyal medyada büyük bir esefle gördüklerini belirtti.

Türk milleti için büyük önem arz eden Türk bayrağına karşı yapılan çirkin provokasyon girişiminin büyük rahatsızlık yarattığının altını çizen Kara, "Kin ve nefret duygularının teşvik edildiği, kadim kardeşlik ve dostluk bağlarımıza zarar vermeyi amaçlayan bu menfur olayı şiddetle kınıyor, halkımızı anılan münferit provokatif olay karşısında sağduyulu olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kara, "Saldırının faillerinin bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ve benzer çirkin hadiselerin yaşanmamasını teminen gerekli bütün diplomatik girişimlerde bulunulmuş olup, bahse konu olay Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir." açıklamasını yaptı.