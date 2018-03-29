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Makedonya'da Türk bayrağına saldırıya UETD'den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

UETD Makedonya Başkanı Utaş, Kalkandelen'de Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Makedonya Başkanı Salih Utaş, Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen'de Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Utaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salı günü Kalkandelen'de kişi veya kişilerce Türk bayrağına yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadıklarını ifade etti.

Bu tür hareketlerin ilişkileri bozmak yerine daha da güçlendirdiğini dile getiren Salih Utaş, açıklamasında, "Türk ve Arnavut kardeşliğini provoke amaçlı bu hareketin amacına asla ulaşamayacağından emin olmakla beraber, yaptıkları çirkin hareketi videoya çekerek sosyal medyada yayımlayan kişilerin Makedonya makamlarınca yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, UETD Gençlik Kolları üyeleri tarafından Kalkandelen'de Türk bayrağının indirildiği evin kapısına yeniden Türk ve Arnavut bayraklarının asıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

İki bayrağı asmış olmalarındaki amacı da vurgulayan gençlik kolları üyeleri, hem provokasyona gelmediklerini hem de Türk-Arnavut kardeşliğini göstermek istediklerini de ifade etti.

Kalkandelen şehrinde Türk bayrağına yapılan saldırının görüntülerinin dün Facebook'ta yayınlanmasının ardından yapılan çirkin saldırı tepkilere neden olmuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da olayı kınayarak, "Kin ve nefret duygularının teşvik edildiği, kadim kardeşlik ve dostluk bağlarımıza zarar vermeyi amaçlayan bu menfur olayı şiddetle kınıyor, halkımızı anılan münferit provokatif olay karşısında sağduyulu olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kara, "Saldırının faillerinin bulunup en ağır şekilde cezalandırılmaları ve benzer çirkin hadiselerin yaşanmamasını teminen gerekli bütün diplomatik girişimlerde bulunulmuş olup, bahse konu olay Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Olayı Makedonya'daki Türk partileri ile STK'lar da kınayıp, tepki göstermişti.

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Kalkandelen Makedonya saldırı türk bayrağı Üsküp

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