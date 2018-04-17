Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Makedonya'nın batısında bulunan Kırçova şehrindeki bir okulda "Türkçe Masal Saati" etkinliği düzenlendi.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için faaliyetler yürüten Üsküp YEE'nin geleneksel hale getirdiği "Türkçe Masal Saati" etkinliği, Kırçova’da bulunan ve Türkçe, Makedonca ile Arnavutça olmak üzere 3 dilde eğitim veren Şande Staryoski okulu öğrencileriyle gerçekleştirildi.

Bu yıl Üsküp YEE tarafından kurulan çocuk kulübünün etkinliğine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra yaklaşık 800 öğrenci katıldı.

Büyükelçi Kara, yaptığı açıklamada, bu etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı bir dönemde olduğuna dikkati çekerek, "Bir kültür mozaiği olan Makedonya, bir arada huzur ve uyum içinde yaşamanın mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. Bu mozaiğin önemi ve bir parçası olan soydaşlarımız da ülkemiz ile Makedonya arasındaki bağı her daim güçlü kılmaktadır." dedi.