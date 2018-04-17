Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, Makedonya'nın batısında bulunan Kırçova şehrindeki bir okulda "Türkçe Masal Saati" etkinliği düzenlendi.
YEE'den yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için faaliyetler yürüten Üsküp YEE'nin geleneksel hale getirdiği "Türkçe Masal Saati" etkinliği, Kırçova’da bulunan ve Türkçe, Makedonca ile Arnavutça olmak üzere 3 dilde eğitim veren Şande Staryoski okulu öğrencileriyle gerçekleştirildi.
Bu yıl Üsküp YEE tarafından kurulan çocuk kulübünün etkinliğine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra yaklaşık 800 öğrenci katıldı.
Büyükelçi Kara, yaptığı açıklamada, bu etkinliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı bir dönemde olduğuna dikkati çekerek, "Bir kültür mozaiği olan Makedonya, bir arada huzur ve uyum içinde yaşamanın mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. Bu mozaiğin önemi ve bir parçası olan soydaşlarımız da ülkemiz ile Makedonya arasındaki bağı her daim güçlü kılmaktadır." dedi.
Okulların farklı dillerde eğitim vermesi, okulun zenginliğinin bir göstergesi olduğuna işaret eden Kara, şunları kaydetti:
"Bu zenginliği Şande Staryoski’de gördüm. Üç dilde eğitim vermesinden fevkalade memnunum. Ben yurt dışında doğdum ve eğitim gördüm. Bu zenginliği oralarda görememiştim. Görüyorum ki çocukların yüzü gülüyor. Bu zenginliği muhafaza etmişler. Makedon yetkililere bunun için teşekkür ediyorum. Üsküp Yunus Emre Enstitüsü bu okula 250 kitap hediye etti. Bu yardımlar devam edecektir."
Büyükelçi Kara, Makedonya'daki dostlarına destek olmaya ve yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.
Kara ayrıca, büyükelçilik olarak vatandaş ve soydaşların olduğu her yerde bulunup onların problemlerine çözüm bulmak istediklerini kaydetti.
Etkinlikte 800 öğrenci ve velileriyle bir araya gelinerek Keloğlan ve Nasreddin Hoca masalları 3 farklı dilde uzman pedagog ve tiyatrocular tarafından öğrencilere anlatıldı.
Programdan sonra çocuklara boyama kitabı ve sürpriz hediyeler verildi.
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