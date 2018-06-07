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Makedonya'da "Türkiye’nin geleceği ve diasporaya etkisi" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 01:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Danışmanı Yahya Coşkun: - "Ecdadımız bize övünülecek bir miras bıraktı. Bu mirasın içerisinde birlikte yaşama kültürü var. Biz birlikte yaşama kültürünü ayakta tutmuş Müslümanlarla, gayrimüslimlerle, değişik etnik milletlerle bir arada yaşayabilmiş, bunun en iyi örneklerini sergileyebilmiş bir milletiz"

ÜSKÜP (AA) – Makedonya’nın başkenti Üsküp’te "Türkiye’nin geleceği ve diasporaya etkisi" konulu panel düzenlendi.

AK Parti Makedonya Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından düzenlenen panelde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ın danışmanı Yahya Coşkun sunum yaptı.

Panel öncesinden gazetecilere açıklamalarda bulunan Coşkun, 24 Haziran seçimleri öncesinde Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek’i kapsayacak bir tur yaptıklarını söyledi.

Tur kapsamında seçmenlerle konferanslar ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini dile getiren Coşkun, bu doğrultuda Türkiye’nin geçmişte yaptıklarını, darbe teşebbüsünü, gelecek perspektiflerini ve bunların Balkanlar ile diasporadaki Türklere etkisini konuştuklarını aktardı.

"Ülkelerin yalnızca siyasi sınırları yoktur, aynı zamanda kültürel sınırları vardır." diyen Coşkun, "Jeopolitikte önemli olan kültürel sınırlardır. Kültürel sınırlar da şöyle belirlenir. Bir geçmişte o topraklarda var olmuş musunuz, iki geçmişte o topraklarda var olduğunuzu belli eden alametler var mı, üç bugün o topraklarla irtibatınız var mı?" diye konuştu.

Türkiye’nin her hususta, hangi tarihi mesele olursa olsun gönül rahatlığıyla arşivlerini açabileceği bir tarihinin olduğunu vurgulayan Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu manada ecdadımız bize övünülecek bir miras bıraktı. Bu mirasın içerisinde birlikte yaşama kültürü var. Biz birlikte yaşama kültürünü ayakta tutmuş Müslümanlarla, gayrimüslimlerle, değişik etnik milletlerle bir arada yaşayabilmiş bunun en iyi örneklerini sergileyebilmiş bir milletiz. Şimdi de yine kültürel çalışmalarımızı bu istikamette belirleyelim, belirginleştirelim birlikte neler yapabiliriz, ülkelerimizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz bunların çalışmalarını nasıl katkılar sunabiliriz bunları konuşuyoruz."

AK Parti Makedonya SKM Başkanı Salih Utaş ise AK Parti olarak Japonya’dan Kanada’ya, Güney Afrika’dan Rusya’ya kadar Türk vatandaşlarının yaşadığı birçok ülkede çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmaları Makedonya’da da yürüttüklerini kaydeden Utaş, "Özellikle Doğu Makedonya’daki Yörüklerin yaşadığı, çifte vatandaşlarımızın olduğu köylere ziyaretler yaparak vatandaşlarımızla görüştük, buluştuk. Kendilerine en temel demokratik hakları olan oy verme işlemlerini hatırlattık, AK Parti olarak desteklerini istedik." ifadelerini kullandı.

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