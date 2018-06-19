ÜSKÜP (AA) – "Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi" (ICFAS 2018) Makedonya’nın başkenti Üsküp’te başladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) ev sahipliğinde Trakya Üniversitesi ve Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) iş birliğinde düzenlenen kongre iki gün sürecek. Kongreye Türk Hava Yolları (THY) da destek veriyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kurulay, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden akademisyenler ve üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmak olduğunu söyledi.

Kurulay, kongrede 150 civarında akademik sunum yapılacağını kaydetti.

IBU Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şener Bilal de her yıl olduğu gibi bu yıl da kongreye ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.

Balkanlar, Türkiye, Ortadoğu, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden katılımcıların bulunduğu birçok etkinlik düzenlendiklerini dile getiren Bilal, "Aramızda 100’ü aşkın entelektüel ilim adamı var. Bugün ve yarın iki gün olmak üzere kendi bildiri ve tebliğlerini sunacaklar. Konferansın bu bölgeye ve geniş manada tüm dünyaya hayırlı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

