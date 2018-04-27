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Makedonya'da "Yetim Haftası" programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:58 | Son Güncelleme

Makedonya'da "Yetim Haftası" programı

ÜSKÜP (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli İyilik Başağı Yardımlaşma Derneği tarafından "Yetim Haftası" çerçevesinde bir program düzenlendi.

Yetimler tarafından Kuran-ı Kerim, şiirler ve ilahilerin okunduğu programa İHH Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç ve İyilik Başağı Derneği Başkanı Rufat Sherifi'nin yanı sıra Balkan ülkelerinden çok sayıda yetim, yetim yakınları ve yetimlerle ilgilenen dernek temsilcileri katıldı.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2003'te başlattıkları "Yetim Buluşması"nın şimdi Üsküp'te devam ettiğini ancak sadece Üsküp'ün çocuklarının değil Balkan çocuklarının da burada toplandıklarını belirtti.

Yetim Haftası çerçevesinde düzenledikleri etkinliklere değinen Oruç, "Önce onlarla Üsküp'ü dolaştık. Üsküp'te onların hoşuna gidecek yerleri ziyaret ettik. Parklara götürüldüler. Mesire alanlarına götürüldüler. Piknik yapıldı çocuklarımızla. Onlarla alışveriş yapıldı. Ne istiyorlarsa onları alabildikleri ortam oluştu. Onların çok mutlu olacakları birkaç gün geçiriliyor." dedi.

Bu akşam, çocukların kendi yöresel kıyafetleri ile katıldığı etkinlikte ise ilahiler dinleyeceklerini dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"İHH burada İyilik Başağı ile birlikte yürütüyor. Zaten yıl boyunca devam eden ortak yetim çalışmalarımız var. İyilik Başağı'nın 2 bine yakın ilgilendiği yetim var. Bunların bir kısmını da İHH ile beraber yapıyor. Bu çalışma da İyilik Başağı’nın bir çalışması. Biz de onun ana ortaklarından birisi olarak birlikteyiz."

"Yetim Gülerse, Dünya Güler." diyen Oruç, dünyanın her tarafından yetimlerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ve herkesin en yakınındaki yetimin başını okşayıp onu güldürmesi gerektiğini vurguladı.

İyilik Başağı Derneği Başkanı Sherifi de İyilik Başağı Derneği'nin altı yıldır Yetim Haftası programını düzenlediğini ifade etti.

Bu çerçevede düzenlenen etkinliklere de değinen Sherifi, "Kültürel, spor etkinlikleri ve geziler düzenliyoruz. Başkent Üsküp, Kalkandelen, Kırçova, Struga ve Ohri gibi şehirlerdeki tarihi İslam Medeniyeti eserlerini ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tüm bu etkinliklerin, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sancak ve Preşova'dan gelen yetimlerin yüzünü güldürme amacı taşıdığını vurgulayan Sherifi, "Bu etkinlik hiç şüphesiz ki birçok kurumun desteğiyle düzenleniyor. Bunlardan birisi de altı yıldır bu etkinliğin ana destekçisi olan İHH Vakfı'dır. Ülkedeki bazı belediye ve yardımseverleri de unutmamak gerek." diye konuştu.

Öte yandan, 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Yetim Haftası" çerçevesinde çocuklar başkent Üsküp'e bağlı Saray Belediyesinde bulunan mesire alanını ziyaret edip burada oyun oynama ve birbiriyle kaynaşma fırsatı buldu.

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Huseyin Oruc İHH İyilik Başağı Makedonya Rufat Sherifi Üsküp Yetim Haftası

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