Yetim Haftası çerçevesinde düzenledikleri etkinliklere değinen Oruç, "Önce onlarla Üsküp'ü dolaştık. Üsküp'te onların hoşuna gidecek yerleri ziyaret ettik. Parklara götürüldüler. Mesire alanlarına götürüldüler. Piknik yapıldı çocuklarımızla. Onlarla alışveriş yapıldı. Ne istiyorlarsa onları alabildikleri ortam oluştu. Onların çok mutlu olacakları birkaç gün geçiriliyor." dedi.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de 2003'te başlattıkları "Yetim Buluşması"nın şimdi Üsküp'te devam ettiğini ancak sadece Üsküp'ün çocuklarının değil Balkan çocuklarının da burada toplandıklarını belirtti.

Yetimler tarafından Kuran-ı Kerim, şiirler ve ilahilerin okunduğu programa İHH Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç ve İyilik Başağı Derneği Başkanı Rufat Sherifi'nin yanı sıra Balkan ülkelerinden çok sayıda yetim, yetim yakınları ve yetimlerle ilgilenen dernek temsilcileri katıldı.

ÜSKÜP (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli İyilik Başağı Yardımlaşma Derneği tarafından "Yetim Haftası" çerçevesinde bir program düzenlendi.

Bu akşam, çocukların kendi yöresel kıyafetleri ile katıldığı etkinlikte ise ilahiler dinleyeceklerini dile getiren Oruç, şunları kaydetti:

"İHH burada İyilik Başağı ile birlikte yürütüyor. Zaten yıl boyunca devam eden ortak yetim çalışmalarımız var. İyilik Başağı'nın 2 bine yakın ilgilendiği yetim var. Bunların bir kısmını da İHH ile beraber yapıyor. Bu çalışma da İyilik Başağı’nın bir çalışması. Biz de onun ana ortaklarından birisi olarak birlikteyiz."

"Yetim Gülerse, Dünya Güler." diyen Oruç, dünyanın her tarafından yetimlerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını ve herkesin en yakınındaki yetimin başını okşayıp onu güldürmesi gerektiğini vurguladı.

İyilik Başağı Derneği Başkanı Sherifi de İyilik Başağı Derneği'nin altı yıldır Yetim Haftası programını düzenlediğini ifade etti.

Bu çerçevede düzenlenen etkinliklere de değinen Sherifi, "Kültürel, spor etkinlikleri ve geziler düzenliyoruz. Başkent Üsküp, Kalkandelen, Kırçova, Struga ve Ohri gibi şehirlerdeki tarihi İslam Medeniyeti eserlerini ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.