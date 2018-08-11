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Makedonya'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

Makedonya'dan ilk hac kafilesi yola çıktı

Makedonya'da, hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek 168 kişilik ilk kafile, başkent Üsküp'ten kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Üsküp Uluslararası Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket eden hacı adayları, aileleri tarafından yolcu edildi.

Makedonya İslam Birliği bünyesindeki Alimler Derneği Başkanı ve 2018 Merkezi Hac Komisyonu üyesi Recep Ziberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklara hareket eden ilk grupta Makedonya'nın farklı şehirlerinden 168 hacı adayının bulunduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde üç grubun daha Suudi Arabistan'a gideceğini aktaran Ziberi, "Toplamda 672 hacı adayı bulunuyor. 168'er hacı adayı ile dört uçak. Hacı adayları önümüzdeki ayın 11 ve 12'sinde dönmesi planlanıyor." diye konuştu.

Ülkenin güneybatısındaki Gostivar şehrinden gelen hacı adayı 76 yaşındaki Kenan Ramadani, Allah'ın ve Peygamberin misafiri olarak kutsal topraklara gideceğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Çok mutlu olduğunu ifade eden Ramadani, "Bu ilk gidişim, eşimle birlikte gidiyorum. İnşallah önümüzdeki sene de gitmek istiyorum." dedi.

65 yaşındaki Azime Aliju da ikinci kez hac vazifesini yerine getireceğini ifade ederek, mutlu olduğunu söyledi.

54 yaşındaki hacı adayı Qatip Fejzullahu ise Allah'ın kendisine kutsal toprakları ziyaret etme imkanı sağlamasından dolayı memnuniyetini ifade ederek, "Tüm Müslümanların o güzel toprakları görmesini diliyorum." diye konuştu.

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