Makedonya'nın isim sorununa çözüm arayışları

ATİNA (AA) - Birleşmiş Milletlerin (BM) Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorununu çözmek için atadığı arabulucu Matthew Nimitz, sorunun 25 yıldır tartışıldığını belirterek, "Artık kararlar alma zamanı." dedi.

Atina'yı ziyaret eden Nimitz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Makedonya'nın isim sorunuyla ilgili meselelerin artık herkes tarafından bilindiğini ifade eden Nimitz, "Daha fazla zaman kaybetmek için neden yok. Şimdi karar verme zamanı ve inanıyorum ki bu noktada bulunuyoruz." diye konuştu.

Nimitz, Makedonya'nın isim sorunuyla ilgili bazı zor meseleler bulunduğunu ancak her iki tarafta sorunun çözümüne yönelik bir dinamik bulunduğunu belirterek, "Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz ve iki tarafı da dinlemeliyiz. Burada ve inanıyorum ki Üsküp'te de irade mevcut." dedi.

Gazetecilerin, Makedonya'nın isim sorunun çözümü için belirlenmiş bir zaman süreci bulunup bulunmadığına ilişkin sorularını yanıtlayan Nimitz, kendisinin yargıç olmadığını, sadece arabulucu olduğunu söyledi.