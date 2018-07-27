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Maket telefonla dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul, Antalya, Aydın ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yarı fiyatına telefon satacaklarını söyledikleri vatandaşlara maket telefon vererek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli Antalya, Aydın ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, maket telefon satarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıtan kişilerin, ellerinde çok sayıda cep telefonu bulunduğunu ve bunları yarı fiyatına satacağını söyledikleri vatandaşlara maket telefon verdiği yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Antalya, Aydın ve Malatya'da da aynı yöntemle vatandaşların dolandırıldığını tespit eden ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilere yöNelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve maket telefon ele geçirildi.

- Sokakta yalnız gördükleri kişiler hedefte

Şüphelilerin cadde ve sokaklarda yalnız gördükleri kişilerin yanına gidip, kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıttıkları, ellerinde bulunan telefonları yarı fiyatına satabileceklerini söyledikleri, anlaşmanın sağlanmasının ardından da çantadan çıkardıkları ve içinde maket telefon bulunan kutuyu da vatandaşa teslim ettikleri belirtildi.

Zanlıların Antalya'da yaşlı bir vatandaşı aynı yöntemle dolandırdıkları, bu kişinin bankada bulunan 150 bin lirasını çekip, toplu halde telefon satın alarak dolandırıldığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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