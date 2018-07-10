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Makinistler ifadelerinde kaza anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarındaki tren kazasına ilişkin ifade veren makinistlerin, hızlarının saatte 100-110 kilometre olduğunu söylediği öğrenildi - Makinistlerin, rayla menfez arasındaki toprağın kaydığı alanda trenin sıçramasının ardından freni çektiklerini anlattıkları kaydedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter koordinesinde başlatılan soruşturma 6 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülüyor.

Bu kapsamda 2 Cumhuriyet savcısı, jandarma olay yeri inceleme ekibi ve 5 kişilik bilirkişi heyeti kapsamlı inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile biri şef olmak üzere seferlerden sorumlu 4 kişinin daha ifadeleri alındı.

Makinistlerden Suat Şahin'in ifadesinde, kazanın, demiryolunun 162. kilometresinden geçerken meydana geldiğini, toprağın rayların altından kaydığı alandan geçerken "trenin bir anda gömüldüğü ve sıçradığını" belirterek, kaza anına ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.

Halil Altınkaya'nın da kaza anında lokomotifin kontrolsüz olarak sıçradığını, Suat Şahin'in seri şekilde freni çektiğini ifade ettiği belirtildi.

Makinistlerin, trenin kaza anındaki hızının saatte 100 - 110 kilometre olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Kaza Tekirdağ tren

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