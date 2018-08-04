Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı arttı

Emniyet Genel Müdürlüğünden, yılın 7 ayında mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artarak yüzde 40,4'e ulaştığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla değişik zamanlarda ve birçok yerde "Güven Huzur Uygulamaları" yapıldı.
Bir yandan asayiş politikaları uygulanırken, diğer yandan çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ile yaya devriye sayısının güçlendirilerek sokakta polisin görünürlüğünün artması sağlandı.
Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.
Yürütülen çalışmalar sonucunda, bu yılın ocak-temmuz aylarında geçen senenin aynı dönemine göre yankesicilik olayları yüzde 27,3; iş yerinden hırsızlık yüzde 29,7; oto hırsızlığı yüzde 34,9; ikametten hırsızlık yüzde 27,5; bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 23,3; yağma (gasp) yüzde 14,1; kapkaç yüzde 22,2; otodan hırsızlık yüzde 30,8; dolandırıcılık ise yüzde 7,3 azaldı.
Mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçları, alınan önleyici güvenlik önlemleri ile araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle geçen seneye göre 2018 yılında yüzde 26 azaldı.
Geçen senenin ilk 7 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranları yüzde 35,4 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 5 artarak yüzde 40,4'e ulaştı.
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