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Mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında mal varlığına karşı işlenen suçlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azaldı - Suçların aydınlatılma oranı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak, yüzde 40 oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünden, yılın ilk yarısında mal varlığına karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 azaldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, suçlarda caydırıcılığın artırılması ve kamu vicdanının rahatlatılması amacıyla değişik zamanlarda ve birçok yerde "Güven Huzur Uygulamaları" yapıldı.

Bir yandan asayiş politikaları uygulanırken, diğer yandan çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, motorize ile yaya devriye sayısının güçlendirilerek, sokakta polisin görünürlüğünün artması sağlandı.

Suçtan elde edilen gelirlerin tespit edilmesi amacıyla uzman personelden oluşan Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirlikleri kuruldu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2017-2018 yıllarının ilk altı ayı kıyaslandığında mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğu görüldü.

Buna göre, yankesicilik yüzde 28,5, iş yerinden hırsızlık yüzde 30,3, oto hırsızlığı yüzde 33,1, ikametten hırsızlık yüzde 26,6, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 24,6, yağma (gasp) yüzde 13,8, kapkaç yüzde 22,9, otodan hırsızlık yüzde 29,5 ve dolandırıcılık yüzde 8,5 oranında azaldı.

Mal varlığına karşı yoğun olarak işlenen asayiş suçlarında alınan önleyici polislik hizmetleri, araç-gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmeler sonrası 2017'nin ilk altı ayına göre yüzde 25,9 azalma sağlandı.

2017'nin ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatılma oranı yüzde 35,2 iken bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 4,8 artarak yüzde 40'a ulaştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Mal varlığına karşı işlenen suçlar

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