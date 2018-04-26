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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2 dönemdir başkanlığını yürüten Ahmet Çakır, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa edip, başvuruda bulundu.  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, belediye meclis salonunda, meclis üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra valiliğe istifasını sundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa etti

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA Büyükşehir Belediyesi'nin 2 dönemdir başkanlığını yürüten Ahmet Çakır, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday adayı olmak için görevinden istifa edip, başvuruda bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, belediye meclis salonunda, meclis üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra valiliğe istifasını sundu. Belediyede mesai arkadaşlarıyla vedalaşan Çakır, duygusal anlar yaşadı. Ahmet Çakır'ın yaklaşık 10 yıldır birlikte mesai yaptığı idari ve teknik kadroyla vedalaşması sırasında bazı çalışanların ağladığı görüldü.
AK PARTİ İL BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ
Öte yandan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da düzenlediği basın toplantısı ile milletvekili aday adaylığında bulunmak üzere görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa ettiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa ettiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa ettiMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, vekillik için istifa etti

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