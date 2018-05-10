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Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4’ü astsubay 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da FETÖ operasyonu: 4’ü astsubay 6 kişi gözaltında

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 7 astsubay, 2 özel okul öğretmeni, 1 muhasebeci ve 1 üniversite öğrencisi olmak üzere 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4'Ü ASTSUBAY 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonda 4'ü astsubay 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin de ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
11 YIL MILLI SAVUNMA BAKANLIGI YAPAN VECDI GONUL BEY FETO ILE NE KADAR MUCADELE ETMIS? 1984-1988 YILLARI ARASINDA IZMIR DE VALI IKEN FETONUN BIR VIRUS GIBI DOGUP YAYILMASI, SONRASINDA YANI 1988 DE ICISLERINE MUSTESAR OLARAK GIDEN, CALISTIGI 4 SENE BOYUNCA EMNIYETIN TUM BIRIMLERINE SIZAN SIZINTI DERGILI FETO, SAYIN VECDI GONUL ILE BIR BAGININ OLMAMASI MUMKUN MU? BULUNDUGU DONEM ITIBARI ILE TSK NIN FETOCE ISGALINDEN BI HABER OLMASI BASTA GENEL KURMAY BASKANI NECDET OZEL OLMAK UZERE YINE MILLI SAVUNMA BAKANI VECDI GONUL ISMI NIYE ZIKREDILMIYOR?
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