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Malatya'da kendini yakmaya isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Malatya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan ancak bankaya borcunu ödeyemediği için kendini yakmaya çalışan Metin Çelik, "AK Parti’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış. İş yok, ekmek yok, ruh sağlığımız bozuldu. Ailem zor durumda. Çocuğum okula gitmek istemiyor" diye konuştu.

Malatya'da çiftçilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan Metin Çelik , bankaya borcunu ödeyemedi. Borç erteleme talebi reddedilen çiftçi , geçen günlerde kendini borçlu olduğu banka önünde benzinle yakmaya çalıştı. Çelik, bu olaydan sonra BirGün'den Erk Acarer'e konuştu. Çelik'in ifadeleri özetle şöyle:

"Sorun sadece çiftçinin sorunu değil, memleketin sorunu. Korkmayın, konuşun, eleştirin, hakkınızı alınterinizi Amerikalı Coni’ye, Türkiye’deki boynu kalına peşkeş çektirmeyin. Tütün dolu her yer. Amerikalının, İngilizin tütününü getirip sattıracağımıza, kendi, katkısız saf tütünümüzü satmamıza izin verin.

'GAZETECİLER NEDEN DERDİMİZİ ANLATMIYOR?'

Sanki kötü bir şey yapmışız gibi muamele görüyoruz. Kelimenin tam anlamıyla paramız yok. Ben, bölgedeki çiftçiler arasında nispeten iyi durumdaydım. Bağım, bahçem, tarlam var ama neye yarar? Mahsülümüzü satamıyoruz 8-9 aydır herkes mağdur. Ben bu haldeysem, arkadaşlarımın durumunu düşünemiyorum bile. Gazeteciler neden derdimizi anlatmıyor? Ürün yok, para yok. Depolar, ahırlar bomboş.

'AK PARTİ'NİN İŞİ GÜCÜ REKLAM'

AK Partili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köylüye 300 koyun vereceklerini açıklamıştı. Hani? AK Parti’nin işi gücü, varsa yoksa reklam yapmak."

Çelik, hükümetin çiftçilere yönelik sözlerini aktararak "Geldiğimiz noktada, traktörüne mazot alamayan, arazisini ekemeyen, borçlarını ödeyemeyen bir çiftçi var. Hayvan alacak paramız da yok, alsak yemine yetişemiyoruz. Bankalar peşimizde, kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. Tarım kredilerimize erteleme yapıyorlar ama yüzde 16-17 faizle; tamamen çaresiziz" ifadelerini kullandı.

'BİR DE PROVOKATÖR OLDUK'

Kendini yakmaya çalışmasıyla ilgili de “Bir de provokatör olduk” diyen Çelik, şöyle konuştu:

“Bunalmışım, cinnet geçirmişim, bu noktaya gelmişim, kendimi ateşe vermeye kalkmışım. Bir kişi de çıkıp ‘Ne oldu hemşerim?’ diye sormamış, ne bir AK Parti’li bakan ne de vekil ilgilenmiş. Demek ki bunların kişiliği bu kadarmış. AK Parti’ye oy vermiştim. Keşke ellerim kırılsaymış. İş yok, ekmek yok, ruh sağlığımız bozuldu. Ailem zor durumda. Çocuğum okula gitmek istemiyor.”

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