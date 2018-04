Malatya da Otizm Farkındalık Günü kutlandı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ’Farkındalık yürüyüşü’ düzenlendi.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Malatya Hürriyet Parkında program düzenlendi. Programda Otizmin simgesi mavi renkte tişörtler ve balonlar da yer aldı. Programa Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Malatya Otizm Derneği Başkanı Alaettin Baydaş ve otizmli çocuklar ve aileleri katıldı. Yapılan yürüyüşün ardından konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Otizmli çocuklar ve bireylerin sosyal hayatta yer alabilmeleri başlıca hedefleri olduğunu belirterek, "Gün geçtikçe yaygınlaşan otizme ilişkin farkındalığın artırılması bakımından bugünün önemini kabul etmekle beraber bize düşen; bu konudaki farkındalık düzeyini artırmakla meşgul olmanın ötesine geçip yürüttüğümüz nitelikli çalışmalarla özel çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onların yeteneklerini toplumumuzla paylaşmalarının önünü açacak somut adımları atmaktır. Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren ön yargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmeleri hepimizin birinci önceliğidir. Bu düşüncelerle otizmli bireylerin sosyal yaşama katılabilmeleri için bütün altyapı olanaklarımızla çaba sarf etmeye devam edeceğimizi bir kere daha vurguluyorum. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün de geleceğimizin en önemli parçası olan çocuklarımızın temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanmasını diliyorum. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın yeniden sağlıklı bir hayata kavuşmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ise 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününün çok önemli bir gün olduğunu kaydederek, “Her insan her an engelli olabilir. Otizmde biliyorsunuz bir engelliliktir. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor onları iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Onların farkında olmamız gerekiyor. Bu tür günleri artırmamız gerekiyor. Devlet olarak hem eğitim hem sağlık yönünden her türlü alanda elimizden geleni yapıyoruz. Biliyorsunuz 3 yaşına kadar fark ediliyor otizm ailelerimizin bunun için eğitim alması gerekiyor. Özellikle devlet başkanımıza ve çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok zor benim ailemde de bir engelli vardı. Bunu 10 yıl yaşadık. Rahmetli oldu. Ben bunun acısını çok iyi biliyorum. Yaşamadan bunun acısını bilmek çok zor. Her engelli her otizmli bizim canımız ciğerimiz kapımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.

Etkinlik gökyüzüne mavi balonların salınması ile son buldu.