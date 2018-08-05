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Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 15:45 | Son Güncelleme

Malatya'da bir marketin manav reyonunda bulunan üzümleri yiyen sansar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Bir sansar, Dilek Mahallesi'nde bulunan marketin manav reyonuna girdi. Kasaların altına gizlenen sansar daha sonra üzümlerin yanına giderek yemeye başladı. Bu anları daha yakından görüntülemek isteyen market çalışanını fark eden sansar, ortadan kayboldu. Bu anlar market çalışanları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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DHA

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Sansar, markette üzüm yerken görüntülendiSansar, markette üzüm yerken görüntülendi
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Malatya sansar üzüm market

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