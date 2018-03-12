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Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 00:34 | Son Güncelleme

Malatya Erhaç Havaalanı'nda İstanbul seferini yapan uçağa kalkışından önce biletsiz binen 2 kişi gözaltına alındı

Malatya-İstanbul uçağında 2 kaçak yolcu yakalandı

Olay, akşam saat 21.30'da Malatya-İstanbul seferini yapan Anadolu Jet Havayolları uçağında yaşandı. Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra personel, uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi.

UÇAĞIN LAVABOSUNDA YAKALANDI

Ancak sayımda bir yolcunun fazla olduğu anlaşılırken, bir başka kaçak yolcu ise uçağın lavabosunda yakalandı.

Aprona çağrılan polis ekipleri, güvenlik noktalarını geçip uçağa biletsiz binen isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı.

TÜM YOLCULAR İNDİRİLDİ

Uçakta kaçak yolcu alarmından sonra diğer 300 biletli yolcu ve bagajları da indirilerek arandı. Polis ekiplerinin bavulları incelendiği esnada şüpheli olarak bulunan bir kutu da incelenmesi için emniyete götürüldü.

Malatya'dan saat 21.45'de kalkması planlanan uçak, kaçak yolcular nedeniyle 2 saat gecikmenin ardından saat 23.45'te İstanbul'a havalandı.

(DHA)

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