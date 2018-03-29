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Malatya Final Okullarının TÜBİTAK başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:01 | Son Güncelleme

Malatya Final Okulları, bu yıl 12’incisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje yarışmasında 2 projeyle finallere katılmaya hak kazandı.İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenen 12.

Malatya Final Okullarının TÜBİTAK başarısı

Malatya Final Okulları, bu yıl 12’incisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje yarışmasında 2 projeyle finallere katılmaya hak kazandı.
İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Mart tarihlerinde düzenlenen 12. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Proje yarışması sona erdi. Bölge illerden 80 projenin katıldığı sergiye Malatya Final Okullarında da 7 proje katıldı. Juri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında Malatya Final Okulları öğrencilerinin hazırladığı 2 proje Bölge Finali’nde sergilenmeye değer gördü. Bölge Finalinde sergilenen ‘Değerler Eğitimi’ dalındaki projenin bölge birincisi de seçilirken Final Okulları Kurucu Müdürü Hasan Doğan, "Projeleriyle yarışan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Değerler Eğitimi projesi ile finale kalan öğrenci ve öğretmenimize TÜBİTAK Türkiye Finalinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Malatya Final Okullarının TÜBİTAK başarısı

Malatya Final Okullarının TÜBİTAK başarısı

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