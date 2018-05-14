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Malatya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayı geldi. Kayısı diyarı Malatya, 2018 Ramazan ayının gelmesiyle akşam kılacakları ilk teravih ve kalkılacak ilk sahurun heyecanı içinde. Malatya imsak vakti ve Malatya iftar saati içeren Ramazan imsakiyesi haberimizde. Bu imsakiyeden Ramazan ayı boyunca iftar ve imsak vakitleri için faydalanabilirsiniz. Ramazan ayı hepimize hayırlı olsun. İşte Malatya imsak vakti ve Malatya iftar saati içeren 2018 Ramazan imsakiyesi...

Malatya iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Oruç ayı Ramazan geldi. Farz ibadetlerden biri olan orucu ifa edeceğimiz 2018 Ramazan ayı, Malatya'da sevinçle karşılanıyor. Malatya'da camiler, teravih namazları için hazırlanırken evlerde sahur ve iftarlar için çalışmalar başladı. 16 Mayıs Çarşamba günü rahmet ayı Ramazan'a kavuşmuş olacağız. 15 Mayıs Salı akşamı da ilk teravih namazını kılıp sahura kalkacağız. Malatya'da sahura kaçta kalkacaklarını öğrenmek için imsak vakti nedir merak ediliyor. Bununla birlikte iftar saati de araştırılıyor. Haberimizde yer alan 2018 Ramazan imsakiyesi ile Malatya imsak vakti ve Malatya iftar saati 30 gün boyunca elinizin altında olacak. İşte Malatya Ramazan imsakiyesi 2018...

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

MALATYA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:29 05:08 12:29 16:19 19:38 21:11
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:27 05:07 12:29 16:19 19:39 21:12
3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:26 05:06 12:29 16:20 19:40 21:13
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:25 05:06 12:29 16:20 19:41 21:14
5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:24 05:05 12:29 16:20 19:42 21:16
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:23 05:04 12:29 16:20 19:43 21:17
7 22 Mayıs 2018 Salı 03:21 05:03 12:29 16:20 19:43 21:18
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 05:03 12:29 16:21 19:44 21:19
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 05:02 12:30 16:21 19:45 21:21
10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:18 05:02 12:30 16:21 19:46 21:22
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:17 05:01 12:30 16:21 19:47 21:23
12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:16 05:00 12:30 16:22 19:47 21:24
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:15 05:00 12:30 16:22 19:48 21:25
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:14 04:59 12:30 16:22 19:49 21:26
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:14 04:59 12:30 16:22 19:50 21:27
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:13 04:58 12:30 16:23 19:50 21:28
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:12 04:58 12:31 16:23 19:51 21:29
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:11 04:58 12:31 16:23 19:52 21:30
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:11 04:57 12:31 16:23 19:52 21:31
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:10 04:57 12:31 16:24 19:53 21:32
21 05 Haziran 2018 Salı 03:09 04:57 12:31 16:24 19:54 21:33
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:09 04:56 12:31 16:24 19:54 21:34
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:08 04:56 12:32 16:24 19:55 21:35
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:08 04:56 12:32 16:25 19:55 21:36
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:07 04:56 12:32 16:25 19:56 21:36
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:07 04:56 12:32 16:25 19:56 21:37
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:07 04:56 12:32 16:25 19:57 21:38
28 12 Haziran 2018 Salı 03:06 04:56 12:33 16:25 19:57 21:39
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:06 04:56 12:33 16:26 19:58 21:39
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:06 04:56 12:33 16:26 19:58 21:40

RAMAZAN'IN ÖNEMİ

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da ” Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. “(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin “Bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır” (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

RAMAZAN AYI VE ORUCA DAİR HADİSLER

Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur. [Buhari]

Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder. [Deylemi]

Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır. [Taberani]

İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. [Müslim]

Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sataşırsa, ona 'Ben oruçluyum' deyin! [Buhari]

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter.
AMİN.

RAMAZAN DUASI

"Allahummec'al siyamî fîhi siyam'es-saimîn ve giyamî fîhi giyam'el-gâimîn ve nebbihnî an nevmet'il-ğâfilîn ve heb lî curmî fîhi ya ilâh'el-âlemin ve'fu annî ya âfiyen an'il-mucrimîn"

Anlamı: ALLAH'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl; bu günde beni gafillerin uykusundan uyandır; suçumu bu günde bağışla; ey alemlerin ilâhı! Affet beni, ey suçları affeden Rabbim!

RAMAZAN AYI MESAJLARI

Hoş geldin on bir ayın sultanı. Bu mübarek ayın bütün milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diler, vatanımız için de en bereketli ay olmasını temenni ederim.

Gönül dergâhının tek menzili olan Ramazan ayında bütün hanelere bolluk ve bereket, bütün gönüllere dua ve Allah’tan hikmet dilerim. Dualarınız kabul Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.

Besmele ile girdiğin Mübarek Ramazan Ayın; yine onun içindeki RAHMAN ve RAHİM sıfatlarının üzerine tecellisi temennilerimle, Hayırlı Ramazanlar.

Rahmet, Mağfiret ve bereket ayı hayırlı olsun. Allah nefsimizi terbiye ettiğimiz feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar.

MALATYA CAMİLERİ


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