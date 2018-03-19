Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya’nın huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu söyleyerek, istatistiklerin de bunu desteklediğini belirtti.

Basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, emniyet mensubu kolluk kuvvetlerinin kent genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği değişim, dönüşüm ve başkalaşım süreçlerinin sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve kültürel alanlarda da çok farklı problemleri beraberinde getirdiğini belirten Urhal,”Bu konulardan bir tanesi de suç ve suçluluk türlerinde farklılaşmanın ortaya çıkmasıdır. Hakikaten döneme ve sürece bağlı olarak farklı suç türlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Teknolojinin beraberinde getirdiği dolandırıcılık hadiselerinden tutunda yine sanal ve sosyal medya üzerinde farklı menfaat odaklarının olduğunu dahi görebiliyoruz. Bu anlamda da devlet olarak, millet olarak, ilgili kurumlar olarak her birimizin tam bir işbirliği içerisinde bulunduğumuz mekanları huzurlu hale getirmek için gayret göstermeliyiz. Bu noktada basın mensupları bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından personel anlamında ciddi bir azalmanın olduğunu kaydeden Urhal, "2015-2016 ve 2017 rakamlarına baktığımızda 2016 yılında 339 personelimizin azaldığını ancak 2018 yılı atamaları ile bu rakamın eski seviyesine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ülke geneli asayiş müdürlüklerinde çalışan personelin toplam teşkilat oranına baktığımızda asayiş hizmetlerinde görev yapan arkadaşlarımızın oldukça iyi bir durumda olduğunu görüyoruz. Asayiş polisinin olması gereken rakam genelde yüzde 30’ların üzerindedir. Bizde yüzde 35 noktalarına ulaşmış durumda. Olaylara baktığımızda, belli suçlarda artma olsa da geneli etkileyecek seviyede olduğunu görüyoruz. TÜİK verilene baktığımızda, Malatya ilimiz huzurlu şehir kategorisinde 30’uncu sırada yer alıyor. Tabi bu ilimizin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı itibariyle emsal iller ile mukayese edildiği zaman gayet iyi durumdayız.2016 yılında, 2015 yılına göre suçlarda yüzde 3,9 azalma olmuştur. 2015 yılı ile 2017 yılı kıyaslandığında ise yüzde 1 civarında azalma oldu. Ülke çapındaki olay yüzdeleri ile kıyaslandığında Malatya’nın çok avantajlı olduğu görülmektedir. İl geneli asayiş olayları 3 yıllık veriler değerlendirildiğinde aydınlatma oranlarının birbirine yakın olduğu, 2016 yılına göre 2017 yılında asayiş olaylarında yüzde 2,9 civarında, narkotik ve terör olaylarında da artış olduğu görülmektedir. Kent genelinde yaşanan asayiş olaylarının yaklaşık yüzde 90’ı kent merkezinde meydana gelmiştir. Silah ve bıçakla öldürme olaylarının yüzde yüzünün aydınlatıldığı, silah ve bıçakla kasten yaralama olaylarında 2017 yılında yüzde 14 oranında bir artış olduğu belirlenmiştir. Son 3 yıl içerisinde ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarında 280 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 32’ si tutuklanmış, 74 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmış geri kalan 74’ü de savcılık tarafından ikmalen istenmiştir. Son üç yılın 2 aylık ateşli silahlar ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarında 54 şahıs gözaltına alınmış bunlarda 11’i tutuklanmış 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır” ifadelerini kullandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 469 bin 753 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığını aktaran Urhal, aranması bulunan 2 bin 201 şüpheli şahsın yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini, olaylarda 471 tabanca, 259 kuru sıkı tabanca, 338 av tüfeği, bin 260 adet av tüfeği kartuşu, 2 bin 467 fişek, 670 kesici alet ele geçirildiğini ve 6 faili meçhul olay aydınlatıldığını 2017 yılında toplam 833 adet tabanca ve tüfeğin yakalandığını bu rakamın günlük ortalamasının 2.3 olup Türkiye ortalaması açısından dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Müdürlüklerince 2017 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Urhal, “Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2017 yılı içerisinde 230 olay meydana gelmiş, gözaltına alınan 405 şüpheliden 240 şahıs serbest bırakılmış 165 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 2015 yılında 125 ,2016 yılında ise tutkulu sayısı 145 olmuştur. Yapılan bu operasyonlar sonucu 278 kilogram kubar esrar, 31 kilo 500 gram toz esrar, 25 kilogram eroin, 475 kök kenevir, 17 kilogram sentetik kannabinoid 7 kilo 180 gram metamfetamin 30 gram Kokain, 270 gram afyon sakızı, 13 bin 430 adet ecstasy bin 280 adet yeşil reçeteye tabi hap 1 adet captagon maddesi ele geçirilmiştir" diye konuştu