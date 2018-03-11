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Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:32 | Son Güncelleme

Malatya’da itfaiye ekipleri hazırladıkları ’Afrin’ koreografisi ile Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine farklı bir destek geldi.

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Malatya’da itfaiye ekipleri hazırladıkları ’Afrin’ koreografisi ile Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden Afrin’de terörle mücadele eden güvenlik güçlerine farklı bir destek geldi. İtfaiye binasının avlusunda itfaiye erlerinin miğferleri ile Türk bayrağı yapılırken yanıcı bezlerden ise Afrin yazısı yazıldı. Yazının ateşe verilmesi ile ortaya çıkan ateşli koreografi gecenin karanlığını aydınlattı.
Sosyal medyada da paylaşılan koreografinin altına ise “Afrin’deki terör ateşini söndüren Kahraman Mehmetçiğe Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından selam olsun’ ifadesi paylaşıldı.

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

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