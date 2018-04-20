Malatya kayısısı zirvedeki yerini alacak

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü kayısının tanıtımı amacıyla “7 Bölgede 7 Zirve” projesi geliştirdi.
Malatya kayısı Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Vakfı tarafından yürütülen “Kayısı Ye Zirvede Kal” programı kapsamında geliştirilen proje çerçevesinde sporcular 7 bölgenin 7 zirvesine tırmanarak kayısının tanıtımını yapacak. Projeyle ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Malatya Valisi Ali Kaban, projenin kayısının tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydederek, “7 Bölgede 7 Zirveye tırmanışların, her biri aynı zamanda özel günler anısına da gerçekleştirilecektir. 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı başta olmak üzere önemli günler ve Şehitlerimiz tırmanışın ana teması olacaktır. İçeriği itibarıyla ülkemizde ki Dağcılık Sporunda bir ilk olan ‘Kayısı Ye, Zirvede Kal’ Projesi tamamlandığında ilimizin ve kayısımızın tanıtımı adına önemli bir katkı sunacaktır” diye konuştu.
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