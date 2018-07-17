Malatya merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Malatya, İstanbul, Kahramanmaraş, Giresun ve Bingöl'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, 2'si ise sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

