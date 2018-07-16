Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar Fiyat (TL)Gün kurusu kayısı Kg 18,75 Kuru kayısı Kg 11,22 Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,00 Jumbo kayısı Kg 15,00 Organik kuru kayısı Kg 16,38 Yaş kayısı Kg 8,43
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