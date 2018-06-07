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Malatya ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı

Malatya merkezli iki ilde "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, Malatya kent merkezinin yanı sıra Battalgazi, Yeşilyurt ve Akçadağ ilçeleriyle İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Malatya ve İstanbul'da 4 Haziran'da "torbacı" olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen şafak operasyonunda ilk etapta 20, ardından 2 kişi daha gözaltına alınmış, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında tabanca, 562 uyuşturucu hap ve satışı kontrole tabi 2 bin hap ile bir miktar esrar ele geçirilmişti.

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