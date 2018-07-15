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Malatya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

MALATYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Kur'an okunarak, şehitler için dua edildi.

Malatya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Kur'an okunarak, şehitler için dua edildi.
Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İnönü Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Dün akşam başlayan etkinliğe; Vali Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. İnönü Meydanı'na yakın olan İnönü, Kışla ve Fuzuli caddeleri girişlerine arama noktaları kurulurken, çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Belediyeye ait otobüslerle caddelerin kapatıldığı etkinlikte Kur'an okunup, şehitler için dua edildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 15 Temmuz'un, tanklara, mermilere ve bombalara göğsünü siper ederek darbeyi önleyenlerin zafer günü olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üzerinde oynanan birçok oyun vardı. Terör örgütleri PKK bir tarafından, DEAŞ bir taraftan, DHKP-C bir taraftan saldırıyorlardı. Uluslararası güçler ve örgütler Türkiye'nin üzerinde oyun kuruyorlardı. 40 yıl boyunca Türkiye'nin kılcal damarlarına kadar haince, sinsice sızan FETÖ terör örgütü dini suiistimal ederek, dini duyguları istismar ederek vatan için, devlet için mücadele edenlere kurşun sıkmış ve terör örgütü olarak tüm dünyanın lanetlediği bir örgüt haline gelmiştir. Mazlumların lanetlediği bir örgüt haline gelmiştir. Uluslararası güçler FETÖ'yü kullanış ve yeni bir terör örgütü gibi bir kez daha Türkiye'nin üzerindeki oyunları 15 Temmuz gecesi oynamak istemişlerdi" dedi.
Gümrük ve Ticaret eski Bakanı ve Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Tıpkı 2 yıl önce olduğu gibi sadece Malatya'da değil, bütün Türkiye'de uzun bir gece vardı, karanlık bir gece vardı. O gün hainler iş başındaydı. O gün sizlerin vergisiyle, sizlerin desteğiyle alınmış olan tanklarla, toplarla bu millete ihanet edenlerin gecesiydi ama o gece cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları dolduran dünyaya 'Sivil direniş nedir?' diye sorulduğunda gösteren bir Türkiye vardı, bir Malatya vardı" diye konuştu.
Vatandaşların ay- yıldızlı bayraklarla katıldığı etkinlik, şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan konseriyle sona erdi.

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Malatya'da 15 Temmuz şehitleri anıldıMalatya'da 15 Temmuz şehitleri anıldıMalatya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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