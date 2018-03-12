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Malatya'da 2 kişinin uçağa kaçak bindiği tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Uçak, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından İstanbul'a hareket etti

Malatya-İstanbul uçağına biletsiz bindiği tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, görevliler, AnadoluJet'in Malatya-İstanbul seferini yapan TK-7319 sefer sayılı uçakta yolcu sayımı yaparken 2 kişinin fazla olduğunu tespit etti.

Durum havalimanı polisine bildirilirken, uçaktaki tüm yolcular indirildi ve bagajları arandı.

Ekiplerce uçağa biletsiz bindiği belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Uçak, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

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