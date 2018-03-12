Malatya'da 2 kişinin uçağa kaçak bindiği tespit edildi

Malatya-İstanbul uçağına biletsiz bindiği tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, görevliler, AnadoluJet'in Malatya-İstanbul seferini yapan TK-7319 sefer sayılı uçakta yolcu sayımı yaparken 2 kişinin fazla olduğunu tespit etti.
Durum havalimanı polisine bildirilirken, uçaktaki tüm yolcular indirildi ve bagajları arandı.
Ekiplerce uçağa biletsiz bindiği belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Uçak, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.
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