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Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:54 | Son Güncelleme

Malatya'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanık, 8 yıl 9 ay ile 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Cengiz Kıranşan, tutuksuz sanıklar Ramazan Çolak ve Mine Karaca ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını, bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını ve örgüte yakın derneklere üye olduklarını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Cengiz Kıranşan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Mine Karaca'ya "örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay, Ramazan Çolak'a ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık Cengiz Kıranşan'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma FETÖ Malatya

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