Malatya'da 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Malatya'da bir apartmanın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti.
Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi’nde, 3 yaşındaki Eymen Emin Karaman oynadığı 4. katındaki evlerinin balkonundan düştü.
Beton zemine düşerek ağır yaralanan küçük çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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