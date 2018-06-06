Malatya'da 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 5 sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar Yunus Uysal, Süleyman Hançer, Adnan Avşar, Ahmet Vedat Kaya ve İmmihan Güler ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Hançer, Avşar ve Güler'e aynı suçtan 6 yıl 3'er ay, Uysal'a ise "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

