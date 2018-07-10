Malatya'da 5 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3 ay ile 1 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanıklar E.P, M.A, M.Y. ve A.Y. ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın dernek üyelikleri bulunduğunu belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan E.P'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, M.A'ya "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık M.Y'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık A.Y'ye de 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Öte yandan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanık M.Z'ye "örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

