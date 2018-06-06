Malatya'da 7 FETÖ sanığına hapis cezası

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye ilişkin davalarda yargılanan 7 sanık, 2 yıl ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu sanık Murat Dönmezer ile tutuksuz sanıklar Abdullah Yoldaş, Tahsin Araç, İsmail Şenkal, Hasan Kaya, Yusuf Korkmaz ve Mehmet Salih Kılıç ile avukatları katıldı.
Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki değerlendirmesinde, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını belirtti. Savcı, tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Dönmezer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Yoldaş ve Araç'a ise 6 yıl 3'er ay, sanıklar Şenkal, Kaya ve Kılıç'a "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Korkmaz'a ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Heyet, sanıklardan Dönmezer'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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