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Malatya'da 71 yabancı uyruklu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

Darende ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen, çoğunluğu Pakistanlı 71 yabancı uyruklu yakalandı

Malatya'nın Darende ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 71 yabancı uyruklu yakalandı.

Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Pakistanlı olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan yabancı uyruklular, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Devlet Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.

Yabancı uyruklular, sağlık taramasının ardından kimlik kayıtları ve diğer işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Darende Malatya Pakistanlı

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