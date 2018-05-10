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Malatya'da ahırın tavanı çöktü: 21 keçi telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:17 | Son Güncelleme

MALATYA'da, tavanı çöken ahırda göçük altında kalan 21 keçi telef oldu.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, tavanı çöken ahırda göçük altında kalan 21 keçi telef oldu. Olay, öğle saatlerinde Gülümuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Gülüm'e ait ahırın tavanı bilinmeyen nedenle çöktü. Gürültüyle oluşan çökmenin ardından 21 keçi toprak altında kalarak telef oldu. Çevredekilerin yardımı ile enkaz altından çıkarılan hayvanlar dışarı çıkarılırken, durum jandarmaya bildirildi. Son günlerdeki yağışların ardından yaşandığı tahmin edilen göçükten sonra Battalgazi Belediyesine bağlı ekipler bölgeye giderek enkaz kaldırma çalışması başlattı.

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