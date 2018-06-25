Malatya'da AK Parti ve MHP'ye büyük coşku

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi ve 19 yıl sonra MHP'nin 1 milletvekili çıkarmasını kutlamak için sokaklara akın etti.

Malatya'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti ve MHP İl başkanlığı önünde toplanan partililer, propaganda süresince seçim otobüsleri tarafından çalınan müziklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalara bazı vatandaşlar, meşale ve konfetilerle katılırken, kent merkezindeki kutlamalarda araç konvoyları da renk kattı. Yüzlerce araçla kentin ana arter ve sokaklarına akın eden vatandaşlar elleriyle Rabia işareti yaparak, seçim zaferini kutladı. Kutlamalarda AK Partililerin yanında, elleriyle 'Bozkurt' işaretleri yapan vatandaşlar da yer aldı. Diğer yandan kutlamalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti müziklerinin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiyem müzikleri de yer aldı.