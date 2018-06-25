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Malatya'da AK Parti ve MHP'ye büyük coşku

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 02:39 | Son Güncelleme

MALATYA'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi ve 19 yıl sonra MHP'nin 1 milletvekili çıkarmasını kutlamak için sokaklara akın etti.  Malatya'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti ve MHP İl başkanlığı önünde toplanan partililer, propaganda süresince seçim otobüsleri tarafından çalınan müziklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve gelmesi ve 19 yıl sonra MHP'nin 1 milletvekili çıkarmasını kutlamak için sokaklara akın etti.

Malatya'da resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra AK Parti ve MHP İl başkanlığı önünde toplanan partililer, propaganda süresince seçim otobüsleri tarafından çalınan müziklerle, ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Kutlamalara bazı vatandaşlar, meşale ve konfetilerle katılırken, kent merkezindeki kutlamalarda araç konvoyları da renk kattı. Yüzlerce araçla kentin ana arter ve sokaklarına akın eden vatandaşlar elleriyle Rabia işareti yaparak, seçim zaferini kutladı. Kutlamalarda AK Partililerin yanında, elleriyle 'Bozkurt' işaretleri yapan vatandaşlar da yer aldı. Diğer yandan kutlamalar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti müziklerinin yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiyem müzikleri de yer aldı.

27'nci dönem seçimlerinde memleketi Malatya'da tekrar milletvekili seçilen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, partisinin il Başkanlığı önünde toplanan partililere hitap etti. Bakan Tüfenkci, Malatyalılara teşekkür ederek, "Bizler inşallah Meclis'te yeni bir döneme imza atıyoruz. Anadolu iktidar yaptı. Malatya sessiz devrim yaptı, bu devrim bu başarı sizlerin başarısı ve bu çalışma teşkilatın ve Malatya'nın başarısı. Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, dualarıyla bizlere destek veren analarımızın, bacılarımızın, Malatyalıların duası bu. Bu dua ile Türkiye inşallah hem bölgesinde ve dünyada lider olacak ve bunu da Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Malatya yeni bir Türkiye inşa edeceğiz, daha fazla demokrasi, daha fazla hukukun egemen olduğu, oyunların bozulduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Bu seçim sıradan bir seçim değildi, bu seçim yeni bir Türkiye'nin habercisiydi ve Allah'a hamdolsun sizler yüzde 70 oranında destek vererek bizler hem Meclis'e taşıdınız hem de Cumhurbaşkanımızı, Cumhur ittifakının başkanı yaptınız. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk başkanı yaptınız onun içinde her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

MHP'DE COŞKULU KUTLAMA

19 yıl aradan sonra MHP Malatya'da milletvekili çıkardı. MHP'den Celal Fendoğlu'nu milletvekili seçilmesi davul zurna eşliğinde kutlandı. Partililer, resmi olmayan seçim sonuçlarının çıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı. 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli' sloganı atan partililer, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Meclise germeye hak kazanan MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mutlu olduğunu belirterek, "Malatya'da 20 yıllık bir hasret var. En son 1999 yılında rahmetli Namık Hakan Duran arkadaşımızı göndermiştik. Ondan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi yetim kalmıştı Malatya'da, sahipsiz kalmıştı ama artık başları dik, alınları açık. Bundan sonra her platformda onların sesi olabilecek bir vekilleri var, bir temsilcileri var. Hiç birisi endişe etmesinler gururla gezsinler."

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