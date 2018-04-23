HABER

Malatya'da aranan 10 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 00:09 | Son Güncelleme

Malatya'da aranan 10 kişi yakalandı

Malatya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla, Malatya'da 96 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.C, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F. K. ile aynı suçtan 10 ay hapis cezası bulunan C. E, yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ö. A, hakaret suçundan kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B. A, taksirle ölüme neden olma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B. E, basit yaralama suçundan kesinleşmiş 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ö, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan kesinleşmiş 5 ay hapis cezası bulunan A. B, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan kesinleşmiş 3 ay hapis cezası bulunan H. P. ve tehdit suçundan cezası bulunan M. B. yakalandı.

Ayrıca kent merkezinde Mücelli Caddesi ile Antepli ve Derme sokaklardaki uygulamalarda ise 175 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklamaTemel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama
Kan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdilerKan dondurdu! Fotoğrafını çekmek için birbirlerini ezdiler
ETA, resmen özür diledi!ETA, resmen özür diledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asayiş hapis Malatya Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.