Malatya'da aranan 10 kişi yakalandı

Malatya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 10 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanması amacıyla, Malatya'da 96 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, kamu malına zarar verme, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.C, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F. K. ile aynı suçtan 10 ay hapis cezası bulunan C. E, yaralama suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ö. A, hakaret suçundan kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B. A, taksirle ölüme neden olma suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B. E, basit yaralama suçundan kesinleşmiş 6 ay hapis cezası bulunan İ.Ö, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan kesinleşmiş 5 ay hapis cezası bulunan A. B, borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan kesinleşmiş 3 ay hapis cezası bulunan H. P. ve tehdit suçundan cezası bulunan M. B. yakalandı.

Ayrıca kent merkezinde Mücelli Caddesi ile Antepli ve Derme sokaklardaki uygulamalarda ise 175 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.