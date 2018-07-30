Malatya'da aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, evinde yakalanarak tutuklandı.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan aranan İ.Ö'nün, Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti.
Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda İ.Ö'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama
AK Partili Veysel Eroğlu'ndan flaş açıklama: Bekleyin sürprizlerim olacak
Muharrem İnce'den kurultay imzaları sorusuna dikkat çeken yanıt
Suudi Arabistan atağa geçti! Art arda açılıyor!
Gece yattı, sabah yatağında öyle bir şeyle uyandı ki...
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Telefonların ışıklarıyla kaza yapan sürücüyü aradılar
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum