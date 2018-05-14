Malatya'da asansör kabini düştü: 4 yaralı

Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 7 kişinin bindiği asansör kabini, aşırı yük nedeniyle dördüncü kattan zemine düştü.
Kazada yaralanan aynı aileden Abdulvahap, Hülya, Sevim ve Emrah Sönmez, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, asansördeki diğer kişilerin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin ayağının kırıldığı, diğerlerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Apartman sakini Hamit Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde oturduğu sırada bir ses duyduğunu ve herkesin dışarı çıktığını söyledi.
Aşağı indiklerinde yaralıların yerde yattığını gördüklerini anlatan Dağ, "Hemen itfaiyeyi, ambulansı aradık geldiler. Bir kişinin kucağında çocuk da vardı, erkekler ayaktaydı onlarda bir şey yoktu. Daha sonra ambulanslarla hastaneye götürüldüler." dedi.
Dağ, asansörün 4 kişilik olduğunu ancak içerisinden daha çok kişinin çıktığını kaydetti.
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