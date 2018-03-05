Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Özalper Mahallesi'nde yaşayan ve arkadaş olduğu öğrenilen Abdulsamet Akçan (19) ile Mert A. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla göğsünden ağır yaralanan Akçan, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Olayın ardından kaçan Mert A. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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