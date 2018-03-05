HABER

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 02:55 | Son Güncelleme

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Özalper Mahallesi'nde yaşayan ve arkadaş olduğu öğrenilen Abdulsamet Akçan (19) ile Mert A. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda bıçakla göğsünden ağır yaralanan Akçan, kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olayın ardından kaçan Mert A. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!
4 parti ittifak kurduklarını açıkladı4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!Afrin'de hafta sonu kritik operasyon başlatılıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga cinayet Malatya

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Ankara kulislerini sarsan ittifak iddiası: CHP-HDP-İP ve SP

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

Yaşlı adamın cinsel organından 7 santimetrelik iğne çıkarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amirin cezasını müdür kesti

Amirin cezasını müdür kesti

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Baykuşu sosyal medyada satışa çıkardı

Baykuşu sosyal medyada satışa çıkardı

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği bir günlüğüne kapatılacak

ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

ABD, Ankara Büyükelçiliği'ni bir günlüğüne kapattı

Afrin gazisi memleketine getirildi

Afrin gazisi memleketine getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.